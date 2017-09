Osasco conquista 37 medalhas em Americana

No último sábado, 23, a equipe feminina de ginástica artística de Osasco foi até Americana, interior de São Paulo, participar da IV Etapa da Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica. A competição aconteceu no Ginásio Municipal do Centro Cívico e contou com a participação de centenas de atletas de São Paulo, Pernambuco e Paraná.

Osasco levou 24 atletas em três categorias (Infantil, Pré-Infantil B e Pré-Infantil C) e trouxe para casa 37 medalhas, além de ter conquistado pódio por equipe em todas as categorias. O destaque ficou por conta da equipe 1 do pré-infantil C que conquistou o 1º lugar na categoria. Além disso, a cidade ainda conquistou o 2º lugar por equipe no pré-infantil B e o 3º lugar no Infantil.

No individual geral, que é a soma da pontuação nos quatro aparelhos (solo, paralelas assimétricas, salto e trave) , as osasquenses Camila Torquato (Pré-Infantil B) e Maria Eduarda Ronconi (Pré-Infantil C) conquistaram a medalha de ouro.

A ginástica artística de Osasco teve como técnicos Denise, Thiago, Beatriz, Sandi e Silvia.