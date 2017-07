Osasco conquista quatro medalhas no Campeonato Paulista de Natação

Osasco participou entre os dias 30/6 e 2/7 do Campeonato Paulista de Natação Júnior e Sênior de Inverno na Unisanta, realizado no Parque Aquático da Universidade Santa Cecília, em Santos.

A participação de Osasco no XVIII Troféu Salvador Granieri Sobrinho resultou na conquista de uma medalha de prata e três de bronze. Os atletas Henrique Borges e Luiz Fellipe Paes, da categoria Júnior, foram os autores das condecorações.

Borges foi bronze nos 100 metros nado peito e prata nos 50 metros do mesmo estilo. Já Paes conquistou o bronze nos 50 e 100 metros estilo borboleta.

Os atletas Enrico De Toni, Marcos Kauê Pimenta e Jacqueline Fernandes Silva (categoria Júnior), e Antônio Carlos Moura Júnior, Victor Gutierrez, Nicole Marchioli e Vitor Pacheco Carvalho (categoria Júnior II) também participaram do torneio, mas não conseguiram colocação entre os três primeiros em suas respectivas provas.