Osasco deve ter três Portais do Trabalhador

o prefeito Rogério Lins reabriu a unidade do centro da cidade. Para o segundo Semestre, Lins disse que deve ser reaberto o da zona sul e em 2018, a zona norte deve ganhar uma unidade do portal

Na última quarta-feira, 8, o Portal do Trabalhador voltou a funcionar no centro de Osasco. A unidade foi fechada pela a administração do ex-prefeito Jorge Lapas no dia 16 de dezembro. Na época, a justificativa dada pela a administração foi que o fechamento foi reflexo dos frequentes cortes financeiros por parte do Ministério do Trabalho, que desde 2014 deixou de fazer os repasses dos recursos provenientes do convênio com o Sistema Nacional de Emprego (SINE). O portal do centro existe desde 2005 e oferece à população serviços como intermediação de mão de obra, emissão da carteira de trabalho, acesso ao seguro-desemprego e programa Bolsa Família. Antes de ser fechado o órgão atendeu mais de dois milhões de pessoas, inserindo mais de 64 mil pessoas no mercado de trabalho.

Depois de três meses, o prefeito Rogério Lins reabriu a unidade da Rua Fiorino Beltramo, 300. A reabertura desta unidade era uma promessa de campanha de Lins. “Era uma vontade nossa reabrir aqui. Assumimos um compromisso de reabrir o Portal do Trabalhador na zona Sul no segundo semestre, vamos verificar um local onde pode ser reaberto. E para o ano que vem, estamos estudando a possibilidade de abrir um na zona norte de Osasco.” O Portal reabriu com 1.700 vagas de empregos nas mais diversas categorias

De acordo com Rogério Lins, não existe a possibilidade do Portal fechar as portas novamente. “Estamos tranquilos referente a isso, essa parceria entre o poder público municipal e o federal, vamos tocar com tranquilidade.”

Nos próximos quatro anos, 200 mil pessoas devem passar pelo o local.