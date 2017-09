Osasco é a 2ª cidade do estado em número de raios

Levantamento inédito realizado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) revela valores mais precisos da incidência de raios no país. Nos últimos seis anos, o número médio anual de raios no Brasil foi de 77,8 milhões. Este valor é bem superior ao obtido no levantamento realizado em 2002, que apontava cerca de 55 milhões de raios. A média de mortes por raios no país é de 130 por ano

A diferença é atribuída às limitações do levantamento anterior feito com base em dados de satélites que apresentavam restrições devido à amostragem temporal (os satélites não eram geoestacionários), eficiência de detecção (dependente do tipo de tempestade) e discriminação entre as descargas que atingem o solo (raios) e aquelas que ficam dentro das nuvens.

A quantidade de raios identificada indica que os fenômenos El Niño e La Niña modulam a ocorrência de raios no Brasil numa intensidade muito acima do que poderia ser esperado em consequência do aquecimento global.

Na região oeste, a cidade de Osasco é a que mais tem incidência de raios, 16,19 por km² ao ano, deixando a cidade como a segunda do Estado, ficando apenas atrás da capital e na posição 220º no país, em seguida vem Carapicuíba em 9º com 13,27 por km² por ano. A cidade de Barueri está na 21ª posição no estado. Fecham a lista, Jandira (30ª), Santana de Parnaíba (53ª), Cotia (56ª) e Itapevi (62ª). Entre os cuidados que as pessoas devem ter durante as tempestades estão: evitar sair às ruas, refugiar-se em prédios com para-raios ou em abrigos subterrâneos como metrôs ou túneis, evitar usar telefones com fio ou ligados à tomada, ficar longe de tomadas, janelas metálicas e aparelhos ligados à rede elétrica. evitar topos de morros ou prédios e áreas descampadas como campos de futebol e evitar ficar próximo a árvores isoladas.