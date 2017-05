Osasco é a cidade que mais tem doadoras de leite materno do Estado

A Secretaria da Saúde concede premiação inédita aos bancos de leite de São Paulo. Uma coroação aos postos de coleta no Dia Nacional de Doação de Leite Humano, celebrado dia 19 de maio. O prêmio foi dividido em quatro categorias e contemplou cinco dos mais de 50 pontos públicos espalhados pelo Estado. Juntos correspondem por 25% do volume total de leite coletado no país.

Na categoria “Doadoras”, o destaque foi o Banco de Leite Humano do Hospital Maternidade Amador Aguiar, de Osasco. Recebeu premiação por alcançar a marca de 1,2 mil concessoras.

“Quando tratamos de doação de leite humano, automaticamente estamos falando da possibilidade de salvar outras vidas. E também de proporcionar tranquilidade aos pais das crianças que necessitam desse alimento fundamental na fase inicial da vida. Premiar os bancos de leite que se destacam em coleta e doação é uma forma de incentivar as unidades a manter esse serviço primordial para os recém-nascidos e familiares”, afirma o secretário de Estado da Saúde, David Uip.

Balanços de SP

Segundo dados da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, o estado de São Paulo representa mais de 25% do volume do leite coletado no país. Em 2016, dos 182,8 mil litros de leite recolhidos no Brasil, mais de 46,2 mil litros foram reunidos em SP.

No quesito de distribuição, o Estado representa ainda mais, sendo 26% do volume de leite doado no país. No ano passado, dos 135,2 mil litros de leite distribuídos no Brasil, 36,1 mil litros foram doados pelas unidades de SP.

Já nas categorias de doadoras e receptoras, São Paulo representa 20% e 19%, respectivamente, do quantitativo registrado no país. Das 171,7 mil concessoras e 165,7 coletoras no Brasil, 35,6 mil doaram e 32,9 mil receberam em unidades localizadas nas abrangências do Estado.

Como funciona a doação

O principal critério para ser doadora é a mãe estar amamentando, saudável, produzindo volume excedente de leite. E, não utilizar nenhum medicamento que impeça a doação.

O procedimento é simples: basta comparecer a um banco de leite, onde recebe as orientações necessárias. As interessadas devem preencher um cadastro e apresentar exames laboratoriais de sorologia realizados nos últimos seis meses. Normalmente, os bancos oferecem serviços de busca em domicílio e também disponibilizam um kit (com gorro, máscara e frascos de armazenamento) para garantir a alta qualidade do alimento doado.

A doação de leite também evita empedramento das mamas e ajuda na recuperação da forma física. Existem mais de 50 bancos de leite em todo o Estado de São Paulo. A lista completa pode ser consultada aqui no site.