Osasco e região ganham polos de Universidade Virtual com cursos gratuitos

Alunos da universidade virtual gratuita de toda a região poderão fazer provas presenciais também em Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba Inscrições para o vestibular vão até 10 de julho

Agora, os alunos que cursam graduação à distância pela Universidade Virtual de São Paulo (Univesp) na região poderão fazer provas presenciais não só em Osasco ou Barueri, mas também em Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba.

A instituição o oferece diversos cursos totalmente gratuitos para alunos de qualquer parte do Estado de São Paulo, e tem inscrições abertas até dia 10 de julho para bacharelados em Engenharia de Produção e Engenharia de Computação, além de licenciatura em Matemática e Pedagogia.

Não há limite de idade, e o custo da inscrição é de R$ 48,00 pelo site www.univesp.br. Os alunos da universidade contarão com a assistência permanente de tutores, com orientação da UNIVESP. As provas serão realizadas de forma presencial em polos localizados em diferentes cidades que englobam todas as regiões do Estado de São Paulo. No total, a instituição contará com 60 cidades com polos, sendo grande parte deles fruto da parceria com as prefeituras.

O vice-governador e Secretário de Desenvolvimento do Estado, Márcio França, em cuja pasta está vinculada a UNIVESP, lembrou que a orientação do governador Geraldo Alckmin é ampliar as vagas em outros cursos: “É o primeiro passo em busca da ampliação de vagas em outros cursos e também para permitir que mais pessoas que moram em regiões onde não há universidades possam estudar em uma instituição do padrão das melhores faculdades do mundo”. O vice-governador citou que em 2018 haverá um curso de Gestão Pública. A inciativa conta com apoio da Investe São Paulo, uma vez que aumentará os índices de competitividade do estado.

A Professora Maria Alice Carraturi, presidente da UNIVESP, explica que a universidade, em parceria com as outras instituições públicas de ensino superior do Estado de São Paulo (USP, Unesp, UNICAMP e Centro Paula Souza) oferece aos alunos cursos com altíssimo nível de excelência. “A EAD tem a agilidade para responder rapidamente as demandas da sociedade em constante transformação”, afirma.

Confira as cidades que terão novos polos presenciais da Univesp:

AGUDOS

ASSIS

ATIBAIA

AVARÉ

BIRIGUI

CABREÚVA

CAJATI

CUBATÃO

DRACENA

EMBU DAS ARTES

GUARUJÁ

GUARULHOS

IBITINGA

IGUAPE

ITAPEVA

ITAPEVI

JANDIRA

MAUÁ

MONGAGUÁ

MORUNGABA

NOVO HORIZONTE

OURINHOS

PARAGUAÇU PAULISTA

PEDREIRA

PERUÍBE

PIRACAIA

PRESIDENTE PRUDENTE

REGISTRO

SANTANA DE PARNAÍBA

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

SÃO SEBASTIÃO

SÃO VICENTE

TEODORO SAMPAIO

VINHEDO

VOTUPORANGA