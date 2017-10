Osasco é uma da melhores para investir em negócios

Osasco é a 13ª colocada entre as 100 melhores cidades para investir em negócios. O município subiu 23 posições no ranking em relação ao ano anterior. É o que mostra o estudo conduzido pela Urban Systems, a pedido da revista Exame, e que apresenta um ranking dos 100 municípios que reúnem as condições mais favoráveis para a instalação de empresas. Para o estudo foram consideradas as cidades com mais de 100 mil habitantes e 28 indicadores de desenvolvimento social, capital humano, infraestrutura e desenvolvimento econômico. De acordo com o levantamento, as melhores cidades do Brasil para os negócios apresentam indicadores econômicos e sociais acima da média nacional.

A Urban Systems ressalta que os municípios tiveram destaque principalmente pelo planejamento, ou seja, projetos, ações e investimentos discutidos com a comunidade e previstos para anos posteriores e que ultrapassem o período de uma administração pública, como um compromisso com a cidade e seu desenvolvimento. Osasco está no caminho certo. Além de pontuar com indicadores favoráveis para o investimento em novos negócios, a Prefeitura iniciou o processo de revisão do Plano Diretor do município, que tem como principal diretriz a participação social, começando pela criação de Grupos de Trabalho, visando valorizar a experiência dos gestores e servidores públicos das secretarias municipais que discutiram temas estruturantes como Habitação Social, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Políticas Setoriais, Desenvolvimento de Territórios Periféricos, Função Social, Produção Imobiliária, Articulação Metropolitana, Desenvolvimento Econômico e Macrozoneamento.

Após aprovado, o Plano Diretor de Osasco terá validade por 10 anos, igualmente a outros municípios que já têm planejamento de longo prazo. Atualmente são mais de 50 cidades no país que instituíram por lei programas de metas ou planos estratégicos para 20 ou 30 anos à frente.

A criação de planos de longo prazo tem sido impulsionada também por iniciativas globais. No Brasil, o programa Cidades Sustentáveis, executado por entidades como a Rede Nossa São Paulo e o Instituto Ethos, estimula os municípios a desdobrar para si os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.