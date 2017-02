Osasco está com inscrições abertas para o Casamento Comunitário

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco (FSSO) está com as inscrições abertas para a 23º edição do Casamento Comunitário. Os interessados deverão comparecer na sede do órgão, situada na Avenida Bussocaba, nº 140, Vila Campesina, munidos de documentos pessoais originais e um comprovante de endereço atualizado em nome de um dos noivos. O horário para atendimento é das 9 às 16h. Mais informações através do telefone: 3652-9400 ou pela Central 156.

Aproximadamente 450 casais oficializaram a união por meio da 22ª edição do Casamento Comunitário de Osasco 2016. A ação foi promovida pela Prefeitura, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, e tem por objetivo realizar o sonho de casais que pretendem regularizar a união conjugal, mas não dispõem de recursos para arcar com as despesas com cartório e celebração.

Confira abaixo a relação completa dos documentos originais necessários para realizar a inscrição:

Solteiro: Certidão de Nascimento ou segunda via em bom estado e sem rasuras. RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva.

Viúvo: Certidão de Casamento e a Certidão de Óbito do cônjuge falecido, RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva.

Divorciados: Certidão de Casamento anterior com averbação do divórcio, RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva.

lInscrições

Sede do Fundo Social de Solidariedade Endereço: Avenida Bussocaba, nº 140, Vila Campesina. Ao lado do Viaduto Metálico

Informações pelo telefone: 3652-9400 ou Central 156