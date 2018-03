Osasco está entre as mais aconchegantes do país

A cidade ficou na oitava posição. A pesquisa foi feita por usuários de um site de viagens e acomodações. Osasco ficou numa posição boa também pela quantidade de novos hotéis na cidade

O comércio especializado em hospedagem da cidade de Osasco pode comemorar. O site Expedia Brasil divulgou o resultado de uma pesquisa realizada ano passado com usuários de hotéis brasileiros que colocou Osasco como a 8ª cidade mais aconchegante para se hospedar.

Osasco é pujante, rica em diversidades e com inúmeros atrativos, que conquistam o coração de quem passa pelo município. Com a 2ª maior economia do Estado, seu polo comercial, o Calçadão da Rua Antônio Agú, concentra mais de 1.500 estabelecimentos em toda a sua área e cinco shoppings que reforçam a posição da cidade no ranking da economia do Estado.

Sua localização é privilegiada. Por ela passam as principais vias de acesso do Estado: as Rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, Anhanguera e Rodoanel.

Além disso, sua malha viária, que liga os 60 bairros e seus sete distritos, é composta pelas avenidas das Nações Unidas, Mutinga, Benedito Alves Turíbio, Dr. Martin Luther King, Avenida Sarah Veloso e Avenida dos Autonomistas, que facilitam o deslocamento dos motoristas.

A cidade possui também 13 parques e um Borboletário Municipal, excelente opção de passeio para estudantes, munícipes e turistas. Com 7 espécies de borboletas, é referência para estudos sobre o assunto.

Aos domingos, das 7h às 16h, a cidade conta com a ciclofaixa, que liga em seus 15,5 km, os dois principais parques Ecológicos da cidade, o Parque Nelson Vilha Dias, no Rochdale, e o Parque Chico Mendes, City Bussocaba. O espaço reúne pessoas que curtem pedalar, correr ou apenas caminhar.

Reforçando os espaços para a prática esportiva, a cidade tem o Ginásio de Esporte Professor José Liberatti, palco de importantes competições do Vôlei Nacional, como a Superliga; a Escola de Ginástica Artística Ayrton Senna, que revela talentos para a modalidade e o Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva, o Geodésico, que recebe partidas do Basquete Osasco.

Com tantos atrativos a rede de hotéis se fortaleceu, ampliou a qualidade de serviços ao usuário, abrindo novos nichos para o Turismo de Negócios. Tanto que Osasco é a única cidade da região que conta com a Casa do Empreendedor, implantada pela prefeitura, visando o desenvolvimento, inovação e empreendedorismo local. O espaço centraliza serviços disponíveis ao empreendedor, na área da formalização de empresas, na capacitação e gestão empresarial.

Esse bom resultado na pesquisa se deve também a chegada de uma das principais redes de hotéis do Brasil, a Accor Hotels através do complexo da linha Ibis. Com dois hotéis da bandeira no local – sendo um deles do tipo Budget. As diárias dos novos empreendimentos custam de R$ 99 (Ibis Budget) a R$ 139 (ibis). “Eles visam trazer mais opções ao público que visita Osasco, seja a turismo ou a negócios, e que busca por hotéis com bom custo-benefício. Vamos também atender a demanda por hospedagem de cidades vizinhas, como Barueri, Carapicuíba e Cotia”, afirma Franck Pruvost, EVP de Operação AccorHotels América do Sul.