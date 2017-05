Osasco Fashion Week deve reunir 13 mil pessoas

O evento vai durar uma semana e acontecerá na FITO do Jardim das Flores. Além de impulsionar o mercado da moda na região, o evento dá oportunidade a estilistas e modelos em início de carreira

ntre os dias 12 a 17 de julho, a cidade de Osasco sediará pela primeira vez a Osasco Fashion Week – OSFW, evento inspirado nas principais grandes semanas de moda no Brasil e no mundo. Na ocasião será apresentada a coleção Primavera/Verão 2018 –Paraíso Tropical A Sensação do Momento.

A OSFW conta com apoio da Prefeitura Municipal de Osasco e visa desmistificar conceitos e mensagens de versões das quais vemos nas passarelas, com coleções prêt-à-porter, conceitual com tendência de vendagem.

A organização aposta em desfiles surpreendentes, sendo realizados por marcas consolidadas no mercado e estilistas renomados nos âmbitos nacional e internacional, além de criar oportunidades para os novos talentos.

O OFSW contará com 24 estilistas, dentre eles Samuel Cirnansck, Walério Araújo, Alex Kazuo,Enéas Neto, Kennedy Esquezary, que irão expor suas coleções, divididos em dias e horários pré-determinados, de acordo com a programação do evento.

O modelo, ator e bailarino Sebastian Fonseca, foi escolhido para apadrinhar a primeira semana de moda em Osasco, que contará também com música ao vivo, palestras técnicas com blogueiras e profissionais de moda, coletiva de imprensa, praça de alimentação e uma festa de encerramento com o show do MC Guimê.

Previsto a receber cerca de 13 mil pessoas em cinco dias de evento, o OSFW será sediado na na FITO, situada na Rua Camélia, 26 no Jardim das Flores em Osasco. Saiba mais em www.osascofw.com.br