Osasco FC perde na estreia da Segunda Divisão do Paulista

Com um gol em cada tempo, osasquenses são derrotados no Rochdale em estreia pelo estadual contra o Primavera de Indaiatuba. Próximo compromisso será no próximo domingo, 16 contra o Itararé, fora de casa.

Com um time totalmente sub-23, o Osasco FC iniciou sua jornada na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a quarta divisão estadual. A equipe osasquense comandada por Victor Mosca busca dar experiência a atletas que saíram da base, além de proporcionar mais uma oportunidade de atuar como profissional para outros jogadores sem idade para as categorias menores.

Atuando em casa no Rochdale, o Osasco FC fez uma boa primeira etapa e teve boas chances de marcar com seu trio de ataque: Bruno Humberto, Joel e Gabriel Martins. Mesmo com mais volume de jogo, quem abriu o placar antes do intervalo foi o Primavera com Wilton após bola que sobrou na área.

Para o segundo tempo, um jogo com menos chances perigosas de gol. Com exceção ao segundo gol do Primavera marcado por Marcolino, pouca movimentação ofensiva das equipes pela primeira rodada da competição nos quarenta e cinco minutos finais.

Com mais treze jogos pela primeira fase do estadual, o Osasco FC volta a campo no próximo domingo, 16, contra o Itararé, fora de casa. A partida será realizada no Estádio Virgílio Holtz às 15h.