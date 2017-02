Osasco FC vai jogar torneio na Itália que contará com Juventus, Milan e PSV

Restando pouco mais de um mês para a estreia na 69ª Viareggio Cup, o Osasco FC, representante brasileiro no torneio, conheceu seus adversários na primeira fase da competição. O sorteio das chaves foi realizado na última quinta-feira (9), na Itália.

O time osasquense integrará a chave dois do Grupo A, ao lado dos italianos da Atalanta e do Ancona, além dos nigerianos do Abuja. A estreia da equipe acontece no dia 13 de março e os outros dois jogos da primeira fase serão realizados nos dias 15 e 18 do mesmo mês. Nesta fase, se classificarão os primeiros colocados de cada chave, além dos seis melhores segundos.

Técnico do Osasco nessa competição, Lucas Marcorin já faz uma preparação intensa com seus jogadores e também iniciou os estudos sobre os adversários. “Assim que recebemos a tabela e foram definidos os dias que vamos jogar, já começamos uma análise dos oponentes. Do nosso grupo, o principal time italiano é a Atalanta, que já começamos a monitorar como está no campeonato de lá. Sabemos que estão em terceiro. Também tem o Ancona, que é abaixo do outro oponente, mas também precisa ser sempre respeitado, vem de uma escola vencedora, como é a Itália. Do Abuja já sabemos também algumas coisas, mas ainda estamos aprofundando o estudo”, explicou o treinador.

Trabalhando dentro e fora de campo, o Osasco FC representará o futebol brasileiro em um torneio tradicional, que já revelou campeões do mundo como Andrea Pirlo e Gianluigi Buffon. A 69ª edição da Viareggio Cup ainda reunir potências do futebol mundial, como a Juventus, Inter de Milão, Milan e PSV Eindhoven.

Confira abaixo todos os grupos da 69ª Viareggio Cup

GRUPO A



Chave 1: Juventus (ITA), Dukla Praga (CZE), Toronto (CAN), Maceratese (ITA).

Chave 2: Atalanta (ITA), Osasco, Abuja (NIG), Ancona (ITA).

Chave 3: Empoli (ITA), Zenit (RUS), Athletic Union (EUA), Ascoli (ITA).

Chave 4: Inter de Milão (ITA), Pas Giannina (GRE), L.I.A.C. New York (EUA), Spal (ITA).

Chave 5: Bologna (ITA), PSV Eindhoven (HOL), Sassuolo (ITA), Pisa (ITA).

GRUPO B

Chave 6: Napoli (ITA), Camioneros (ARG), Representante da Série D italiana, Bari (ITA).

Chave 7: Milan (ITA), Belgrano (ARG), Ujana(RDC), Spezia (ITA).

Chave 8: Fiorentina (ITA), Cai (ARG), Garden City Panthers (NIG), Perugia (ITA).

Chave 9: Genoa (ITA), Bruges (BEL), Cagliari (ITA), Parma (ITA).

Chave 10: Torino (ITA), Rijeka (CRO), Cortuluá (COL), Reggiana (ITA).