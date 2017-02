Osasco ganha 20 leitos de UTI e reabertura do Portal do Trabalhador

Os novos leitos vão melhorar o atendimento na maternidade Amador Aguiar. no dia 3 de março, o portal do trabalhador do centro que foi fechado há três meses será reaberto ao público

Para comemorar os 55 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, a prefeitura preparou uma programação especial. O destaque fica para a entrega, no dia 24, de 20 novos leitos de UTI na Maternidade Amador Aguiar, o que vai dobrar a capacidade de atendimento dessa ala da unidade. “Com essa ampliação da UTI milhares de famílias ficarão mais tranquilas, sabendo que as gestantes e os recém-nascidos de nossa cidade estarão melhor assistidos.”, afirma o prefeito Rogério Lins.

Outro presente para a cidade será a reabertura, em 3 de março, do Portal do Trabalhador, fechado pela gestão anterior. “Em tempos de crise, é fundamental contarmos com esse serviço, que encaminha desempregados para vagas de trabalho e famílias para programas sociais”, completa o prefeito.

Por meio do projeto Osasco Renovada, mutirões de limpeza e reparos estão sendo levados aos bairros. E, como todo aniversário tem festa, a Prefeitura vai promover uma edição especial do projeto no dia 19, no Parque Chico Mendes. Além de passar por “operação limpeza”, o parque vai abrigar uma série de serviços públicos, que serão prestados à população das 9 às 17 horas, pelas secretarias municipais. Dentre eles, estão shows, contação de histórias, balão pula pula, praça de alimentação com food trucks, futebol de salão, cama elástica, pintura facial, capoeira, gincanas, orientação sobre serviços de saúde e educação, além de uma oficina de vôlei com as estrelas do Nestlé/Osasco. Haverá ainda o lançamento do programa Córrego Limpo, da Sabesp, que vai garantir a despoluição do córrego Bussocaba, cuja nascente fica no Chico Mendes. Quem for ao parque também poderá curtir atividades esportivas e culturais, com shows de artistas da cidade e participar do sorteio de diversos brindes e prêmios. Às 11 horas, o prefeito estará no parque, acompanhado da primeira dama Aline Lins, quando farão o tradicional corte do bolo de comemoração do aniversário. Ainda no dia 19, a programação de aniversário inclui, às 8 horas, cerimônia de hasteamento da bandeira, em frente à prefeitura. E, às 9 horas, será dada largada ao Passeio Ciclístico, no Parque do Rochdale. A chegada no Chico Mendes, em meio à festa.