Osasco ganha 32 viaturas da Polícia Militar

O prefeito Rogério Lins esteve nesta segunda, 16, no Palácio dos Bandeirantes onde participou ao lado do governador Geraldo Alckmin da entrega das chaves de 32 viaturas que irão reforçar o policiamento militar em Osasco. Esta é mais uma ação em parceria com Governo do Estado para reduzir os índices de criminalidade em nossa cidade.

As viaturas serão entregues no 14° e 42° BPM/M e contribuirão inclusive com a operação amanhecer seguro que tem acontecido nos bairros para evitar roubos e furtos de moradores nos pontos de ônibus.

Durante o evento, o governador Geraldo Alckmin também anunciou uma ferramenta em fase de teste a ser usada pela PM. São 120 câmeras de uso individual, acopladas às fardas e viaturas, para filmagem de ocorrências.

O Governo do Estado investiu R$ 271.200,00 na compra dos equipamentos. A medida pretende melhorar a segurança do policial militar, já que dá mais transparência às ações, garantindo a legalidade e legitimidade.

Por estar em experiência, as câmeras foram distribuídas para três comandos especializados – Choque (CPChq), Trânsito (CPTran) e Ambiental (CPAmb) –, e um de área – Comando de Policiamento de Área Metropolitana 1 (CPA/M-1), responsável pela região central da Capital.

A ideia é que o sistema seja expandido ao serviço operacional de toda corporação. As câmeras fazem parte de um projeto-piloto, que levou mais de dois anos de testes e estudos pelo Centro de Processamento de Dados (CPD) da PM. Tecnologias parecidas já são utilizadas em diversos países, como Estados Unidos, Inglaterra e Japão.