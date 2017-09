Osasco ganha 46 câmeras de videomonitoramento

Os equipamentos que serão instalados no decorrer dos próximos meses na cidade estarão ligados a uma Central de inteligência de Osasco que será entregue até o final deste ano

A Prefeitura de Osasco iniciou na quarta-feira, 6, o programa de expansão de câmeras de videomonitoramento da cidade. Serão 46 pontos estratégicos que contribuirão para o gerenciamento do trânsito e também no monitoramento eletrônico de segurança pública, a fim de compartilhar ações estratégicas e de inteligência em conjunto com as polícias Civil e Militar e Guarda Civil Municipal (GCM) no que tange o combate à criminalidade.

As novas câmeras são digitais e possuem alta resolução. Tem longo alcance, chegando a 1.500 metros. Além disso, estão instaladas a 15 metros de altura com uma potente rotatividade de 360º. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou uma dessas instalações, realizada no cruzamento da Avenida Prefeito Hirant Sanazar com a Rua José Ângelo Francisco Pregnolato, na zona Sul. “É importante destacar que estas câmeras não tem o intuito de multar os nossos motoristas. Vamos utilizar essa tecnologia a favor da segurança pública do município. O programa é uma ferramenta muito importante para o gerenciamento do trânsito e o combate de ações criminosas. Tais medidas visam tornar Osasco uma cidade melhor para todos”, comentou Lins. As câmeras não estão em funcionamento. Elas serão interligadas a nova Central de Inteligência de Osasco, que está sendo construída na Avenida Visconde de Nova Granada e tem previsão de entrega para este ano. A nova unidade será uma das mais avançadas do país neste tipo de serviço, alinhando um programa de controle semafórico, SAMU e segurança pública em tempo real, 24 horas.