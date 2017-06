Osasco ganha nesta sexta, 2, Centro gratuito de Solução de Conflitos

Nesta sexta-feira (2), às 11 horas, o Tribunal de Justiça de São Paulo inaugura o Posto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Osasco. A unidade funcionará na Avenida dos Autonomistas, 3107 – Centro.

O evento contará com a presença do coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec) do TJSP, desembargador José Carlos Ferreira Alves.

O Cejusc de Osasco tem a coordenação da juíza Betina Rizzato Lara. Os Cejuscs atendem gratuitamente demandas processuais e pré-processuais das áreas Cível e de Família, que abranjam causas relacionadas a Direito do Consumidor, cobranças, regulamentação ou dissolução de união estável, guarda e pensão alimentícia, regulamentação de visitas, entre outras. Não há limite de valor da causa.

O interessado procura o Centro Judiciário para tentativa de acordo e sai com data e horário em que deve retornar para a sessão de conciliação. A outra parte recebe uma carta-convite. No dia marcado, conciliadores ou mediadores auxiliam os envolvidos a buscar uma solução para o problema, sob supervisão do juiz coordenador. Se houver acordo, ele é homologado pelo magistrado e tem a validade de uma decisão judicial.

Serviço

Local de funcionamento: Avenida dos Autonomistas, 3107 Centro.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 17 horas