Osasco ganha pontos de coleta de eletroeletrônicos

O Sistema INRE (Instituto Nacional de Resíduos) de coleta de eletroeletrônicos começou na cidade de Osasco em Setembro de 2014. Atualmente, o sistema já conta com 112 pontos de coleta que estão instalados em 39 cidades, 10 Estados, contém 11 destinadores em formato Piloto e já coletou 35 toneladas de equipamentos eletroeletrônicos nos 9 meses, desde janeiro de 2014.

Os equipamentos eletroeletrônicos quando deixados em casa, depositados ou manipulados de maneira incorreta prejudicam o meio ambiente, podendo contaminá-lo e acarretando risco a saúde, entre outros. A lei e o bom senso devem ser seguidos, pois os equipamentos não podem ser jogados no lixo comum ou no chão, estes devem ser entregues àqueles que sabem o que fazer com os equipamentos eletroeletrônicos, protegendo as pessoas e o meio ambiente.

Foi montada na região de Osasco uma solução que protege as pessoas e o meio ambiente. Um sistema de gestão de equipamentos eletrônicos foi criado pelo INRE e seus parceiros. A população da região poderá participar e entregar os seus equipamentos eletroeletrônicos encostados, guardados, sem uso, quebrados ou tecnologicamente defasados a um ponto de coleta do Sistema INRE.

O INRE (Instituto Nacional de Resíduos) é uma entidade sem fins lucrativos, que está implementando um sistema nacional para recolhimento de eletroeletrônicos que está mostrando alguns caminhos para viabilização da destinação ambientalmente adequada destes equipamentos.

Serão recolhidos todos os seus eletroeletrônicos, com exceção de: pilhas, baterias, toners, cartuchos, geladeiras, freezeres, fogões, máquinas de lavar, condicionadores de ar e lâmpadas.

Ao final do processo, será emitido um certificado de destinação ambientalmente adequada que será enviado por e-mail ao consumidor, comprovando a sua participação na logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos.

Ponto (s) de Coleta Participante (s):

• Eletrônica Renaza – Rua João Colino, 106 – (11) 3681-9882

• TRG Tecnologia – Rua Profº José Azevedo Minhoto, 401 KM 18 – (11) 3684-0556

• Canal Certo – Rua Dona Primitiva Vianco, 829 – (11) 3685-2650

• Resolv Eletrônica – Avenida Hidelbrando de Lima, 736 KM 18 – (11) 2284-3537