Osasco ganha primeira agência de bitcoin da Região Oeste

Os empresários de Osasco Roberto Trapp e Jocimar Leal estão investindo em um mercado que não é muito conhecido pelo o grande público, mas é o comércio que mais vem crescendo no mundo. Eles abriram uma empresa de bitcoin. “Estamos prospectando clientes para vender bitcoins, fazemos a corretagem, depois queremos abrir uma casa de câmbio de bitcoins chamada de ‘Osasco Bitcoins’, ela será ligada a Airbit, a maior do mercado”, disse Trapp. De acordo com o empresário, a Osasco Bitcoins será a primeira da região E promete surpreender todos pela solidez e segurança da moeda.

bitcoin (com b minúsculo) é o nome dado para uma criptomoeda gerada via internet por um processo chamado “mineração”. Segundo uma pesquisa recente realizada pela empresa BitPay, o número de comerciantes que aceitam bitcoins como forma de pagamento superou os 100 mil estabelecimentos no mundo. No Brasil estima-se que mais de 100 lojas aceitam bitcoin como forma de pagamento. Entre elas: Tecnisa, Dell, Microsoft, Etc. Com bitcoin é possível enviar e receber qualquer quantia de dinheiro no menor tempo possível, não importa onde você esteja. O bitcoin te permite fazer transferências e até remessas internacionais com rapidez, segurança e sem burocracia, além disso, você sempre terá pleno controle de seu dinheiro. Pagamentos realizados com bitcoin são processados com taxas extremamente mínimas, visto que as transações bitcoin são realizadas diretamente de pessoa para pessoa, não havendo necessidade de bancos ou intermediários. Em média, uma transação entre dois usuários bitcoin tem taxa menor a 0.01%, mas caso seja necessário usar um intermediário para realizar a conversão, a taxa pode chegar a cerca de 1.5%, diferente das moedas convencionais, que podem variar de 3% a 30% em um pagamento ou remessa internacional. Todas as informações relacionadas a moeda bitcoin estão livremente disponíveis na BlockChain para que qualquer pessoa que queira verificar e usar em tempo real, possa fazê-lo. Porém o protocolo Bitcoin não é controlado e nem manipulado por alguém, pois este é criptograficamente seguro. Este processo é tão seguro que grandes empresas já mostraram interesse na tecnologia blockchain.