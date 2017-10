Osasco ganhará 200 GCMs e 100 agentes de trânsito

O prefeito Rogério Lins fez um balanço do que aconteceu nos nove primeiros meses de sua administração na cidade de Osasco. Lins disse que algumas obras serão entregues nos próximos meses, entre elas a Creche do São Pedro e a primeira Central de Operações Integrada (COI). As câmeras do COI serão em alta definição, com reconhecimento óptico preciso, com capacidade de leitura de placas dos veículos, identificando os que são roubados ou furtados, por exemplo. Os equipamentos estarão interligados aos sistemas das polícias Civil e Militar, alinhado com o programa de controle semafórico, bases da GCM e SAMU, operando 24 horas/dia, trazendo avanços no combate à criminalidade e maior segurança à população. “A segurança pública é alvo de grande preocupação da população, a Central vai trazer vários benefícios para a cidade, teremos câmeras em vários locais,vamos investir forte nisso, 200 novos guardas municipais estão sendo contratados.”

De acordo com Rogério, o pior momento de sua gestão foi com problemas relacionados à Segurança Pública. “Nós, agora, estamos recebendo a ajuda da Polícia Militar, da Rota, estamos fazendo um policiamento preventivo. O trabalho vai ser a longo prazo.”

Uma das obras anunciadas pelo o prefeito foi a canalização de 2420 metros de extensão do Braço Morto do Tietê, que contribuirá para reduzir as enchentes no Rochdale, e terá início ainda em outubro. A obra integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) e conta ainda com a construção de 21 unidades habitacionais e uma UBS que estão previstas para serem entregues em novembro.

Novas empresas

Segundo Rogério Lins um grande grupo de tecnologia vai se instalar na cidade. O local será na avenida dos Autonomistas na antiga ABB. O prefeito disse que dirigentes da Uber (aplicativo de transportes) manifestaram o interesse em instalar sua central na cidade. Rogério Lins disse que está lutando para trazer para Osasco, o Facebook.

Estacionamento Rotativo

Rogério fez uma intervenção nos contratos da famosa Zona Azul e porisso a região central ficou sem a cobrança. O prefeito da cidade quer que os 30 primeiros minutos sejam gratuitos. “Nós pedimos também que o pagamento seja feito por meio de aplicativos e moedas, num novo modelo que estamos licitando, nós queremos que as máquinas do Estacionamento Rotativo tenham wi-fi para que as pessoas utilizem para acessar o aplicativo.”

Mudança no secretariado

De acordo com Rogério Lins, toda administração passa por mudanças, seja no primeiro, segundo ou terceiro escalão. “Nós analisamos algumas alterações em várias posições estratégicas da prefeitura. Vamos respeitar as questões partidárias, mas queremos um resultado em prol da população. Vamos aguardar as eleições do PSDB (a eleição acontece neste domingo, 15) para começar as mudanças. Ninguém tem cadeira cativa na administração, queremos entregar um bom serviço à população. Temos que saber mexer bem, é um tabuleiro de xadrez.”

Radares

O comandante da cidade disse que é necessário criar ferramentas para diminuir a violência do trânsito no munícipio. “Vamos fazer uma campanha de conscientização, de alerta e sinalização, não vou montar radar pegadinha.” Rogério disse que vai sinalizar os locais onde os radares serão instalados. Os semáforos em amarelo piscante devem ser adotados em 100 locais da cidade. Atualmente Osasco tem apenas nove agentes de trânsito, mas até o fim do ano serão 100, todos aprovados por concurso. “Graças a Deus não tivemos nenhum colapso no trânsito na cidade.”

Nova prefeitura

Nos últimos dias o prefeito de Osasco recebeu a GBX, um consórcio que será responsável pela construção do paço municipal. De acordo com Lins, a obra deve ser retomadas em 20 dias e a obra será encerrada em até 20 meses. “A obra é importante para cidade pois vai reorganizar a região central e o do bairro do Bonfim e vai trazer economia para a cidade. No projeto do novo paço está a construção de um Teatro com capacidade para 700 pessoas.

Clínica Veterinária

Na região do Pet Parque na Vila Yara será construída uma clínica de atendimento gratuito. “Será a maior da região.” O departamento de Zoonoses vai aumentar a fiscalização. As próximas entregas de obras serão todas com Espaço Pet para que as pessoas levem os animais.

Nova Rodoviária

Lins disse que está se reunindo com as empresas de transportes que prestam serviços na cidade para que seja feita uma Parceria Público Privada (PPP) para revitalização da antiga Rodoviária. “Com a chegada do novo Paço na região do Bonfim, temos que revitalizar o local.