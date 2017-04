Osasco ganhará dois aparelhos de Ecocardiograma e dois Holters que irão equipar as policlínicas da zona Norte e Sul

Na tarde desta terça-feira, 11, o prefeito de Osasco Rogério Lins assinou um convênio para o repasse de R$ 400 mil destinados a área da Saúde. O investimento é decorrente de uma emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Celso Giglio e será utilizado para a compra de equipamentos de saúde. A cerimônia de assinatura do convênio aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado.

Serão adquiridos dois aparelhos de Ecocardiograma e dois Holters que irão equipar as policlínicas da zona Norte e Sul. “Com esse investimento e a aquisição dos equipamentos iremos reativar o setor de Cardiologia das policlínicas e oferecer o atendimento necessário à nossa população”, avaliou o prefeito Rogério Lins.

Além da busca de recursos e parcerias para reestruturar o sistema de saúde, estão sendo contratados 300 médicos para reforçar o atendimento na rede pública e garantir agilidade na normalização da realização de exames por meio do programa Saúde Renovada.