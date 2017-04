Osasco ganhará mais um Centro de Solução de Conflitos gratuito

Osasco vai ganhar mais um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) com parceria do Tribunal de Justiça e a Prefeitura. Ele ficará na Avenida dos Autonomistas, 3107, no centro. A inauguração deve acontecer até o final de maio. O município já conta com um Cejusc que fica na Defensoria Pública. A unidade atende um público restrito, beneficiários da assistência judiciária gratuita (renda de até três salários mínimos). A nova unidade é aberta a todo o público.

A pessoa que busca o centro e quer fazer um acordo vai ao local, conta o seu problema, depois as partes recebem uma carta convite para comparecer ao Centro de Solução de conflitos. Não há cobrança de taxas, nem é preciso gastar com produção de provas e documentos. Se for obtido um acordo, será homologado pelo o Juiz Coordenador do Centro Judiciário, que em Osasco é a Betina Rizzato Lara – Juíza Titular da 1ª Vara da Família e das Sucessões, o procedimento terá eficácia de sentença judicial. O novo espaço vai receber melhor as pessoas que procurarem o Centro. “O novo espaço terá seis salas de atendimento individualizadas, mesas redondas, água, café, e pessoas preparadas para um acolhimento mais humano”, comenta a coordenadora Betina Rizzato Lara.

O índice de acordos do Cejusc de Osasco gira em torno de 80%. Em 2016 foram realizadas 3600 registros, dessas 2500 audiências foram realizadas com as duas partes envolvidas. Atualmente a cidade conta com 50 conciliadores. De acordo com a juíza coordenadora, o prazo de solução varia entre 45 e 60 dias.

O Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região (Sincomercio) será um dos parceiros do Cejusc em Osasco. . “Nós entramos neste projeto como forma de se inteirar com os problemas da cidade e ajudar na parte social. Uma cidade em que o empresário está preocupado com o bem estar do próximo, ela vai se desenvolver e com isso trará retorno para o comércio”, diz o presidente do Sincomercio Rafael Verneque Paes. “O Centro vai ajudar os comerciantes da cidade, como por exemplo, o cliente estava devendo um montante, o comerciante vai recorrer ao Cejusc, antes de alguma medida mais restritiva, como um protesto ou ajuizamento de uma ação, o acordo pode se tornar mais rápido e amigável”, diz Betina Rizzato Lara.

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania conta também com a parceria da OAB Osasco. “Nós pretendemos também fazer mutirões com Eletropaulo, Sabesp, bancos, DPVAT, CDHU, entre outros, para que as pessoas possam resolver suas pendências”, disse a coordenadora do Cejusc.

Quem pode ser atendido no CEJUSC:

– Causas Cíveis em geral: acidentes de trânsito, cobranças em geral, dívidas bancárias, questões relativas ao consumo de serviços e produtos, bens móveis e imóveis, taxa de condomínio, conflito de vizinhança, etc;

– Causa de Família: divórcio, pedido ou oferta de pensão alimentícia, guarda de filhos, regulamentação de visitas entre outras.