Osasco inaugura 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

A solenidade de inauguração da segunda unidade contou com a presença, entre outras, de autoridades do judiciário, como desembargadores, presidente da oab e advogados, do prefeito de Osasco, de representantes do legislativo e das polícias militar e civil e conciliadores da região

Na última sexta-feira, 2, a cidade de Osasco recebeu várias autoridades do poder judiciário. Na oportunidade, a juíza coordenadora do CEJUSC em Osasco, Betina Rizzato Lara, batalhadora e praticamente responsável pela instalação desse novo posto em Osasco, ao discursar referiu-se ao Centro que funciona no prédio da Defensoria Pública, em frente ao posto agora inaugurado, numa parceria inédita em todo o estado. “É uma honra trabalhar dentro do prédio da Defensoria, mas nesse segundo posto, o atendimento será ampliado na busca de conciliar conflitos nas áreas familiar, cível e fazendária.”

A segunda unidade do Cejusc Osasco é fruto de uma grande parceria com o poder público e com a iniciativa privada. “Agradeço à prefeitura através do prefeito Rogério Lins, grande apoiador da iniciativa, pela locação do imóvel, contratação de funcionários, estagiários, limpeza e manutenção do prédio que possui ótimo acesso e comodidade. Agradeço também o senhor João Batista Costa, proprietário do imóvel e que promoveu uma grande reforma com seu pessoal técnico. Temos também que agradecer a Rafael Verneque Paes, presidente do Sindicato do Comércio, pela parceria, assim como a Antônio Gervásio Rodrigues, presidente do Sindicato Único dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Osasco, ao Ariovaldo, ao Mario José Mariano, presidente da Apatej, ao vereador Ralfi Silva. Nossos agradecimentos também ao Tribunal de Justiça pelos móveis e computadores, ao Wladimyr Bitencourt, chefe da conciliação em Osasco, à Libânia Aparecida da Silva, presidente da Ordem dos Advogados de Osasco e in memoriam a Jurandir Verneque Paes, advogado, presidente do Sindicato do Comércio e que foi um entusiasta conciliador por natureza. Jurandir representava o que há de mais valioso na comunidade, lutando por uma sociedade mais humana, distribuindo justiça pelo caminho do afeto e por essa razão, neste ato, entregamos uma placa à sua família”, encerrou a juíza Betina que na sequência fez a entrega da homenagem aos filhos de Jurandir, os irmãos Rafael, Wanessa e Juliany Verneque Paes.

Na sequência fez uso da palavra o prefeito Rogério Lins. “Agradeço ao Dr. Samuel Karasin, juíz e diretor do Fórum de Osasco, pelo programa que faremos em apoio aos jovens da Fundação Casa, pela luta em prol da retomada das obras do Fórum de Osasco e à juíza Betina por acreditar e realizar mais um sonho e pelo trabalho que realiza em nossa cidade. Agradeço também o trabalho em prol da conciliação realizada por Jurandir Paes, uma pessoa muito importante em minha vida. Fico feliz com essa parceira da prefeitura com a Cejusc em prol da conciliação, em prol do povo de nossa Osasco. Agradeço a oportunidade e coloco a prefeitura à disposição de todos”, encerrou o prefeito.

Representando o Tribunal de Justiça, o desembargador José Carlos Ferreira Alves, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec), saudou em especial o prefeito Rogério Lins por obter dele um desfecho fantástico quando o mesmo era vereador e também por essa parceria estabelecida. “O poder judiciário se sente orgulhoso por essa parceria tão importante para Osasco. Em nome da Betina e do Samuel Karasin cumprimento os demais. Pela Lei 13140 de 2015 e no novo CPC, torna-se obrigatória a conciliação em determinados casos. A segunda maior dor é litigar em questões de família. A conciliação é tão eficiente que entre 2016 e até agora, foram solucionados cerca de 3500 casos em Osasco e tudo se deve aos profissionais envolvidos, com um grau de efetividade de mais de 95%. Por todas essas razões me sinto satisfeito. Imagine agora o sucesso que teremos com essa nova unidade e tendo a coordenação da Dra. Betina”, finalizou.

O Cejusc atende gratuitamente demandas processuais e pré-processuais das áreas Cível e de Família, cobranças, regulamentação ou dissolução de união estável, guarda e pensão alimentícia. O interessado procura o Centro Judiciário para tentativa de acordo e sai com data e horário em que deve retornar para a sessão de conciliação. No dia marcado, conciliadores auxiliam os envolvidos a buscar uma solução para o problema. Se houver acordo, ele é homologado pelo magistrado e tem validade judicial.

Serviços

Cejusc Osasco

Av. dos Autonomistas, 3107

Atendimento – de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 17 horas