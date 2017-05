Osasco já tapou mais de 2500 buracos em 4 meses

A Operação Osasco Renovada da prefeitura de Osasco nos últimos meses fez alguns várias intervenções em bairros da cidade. nesta semana o Marieta e o D’Abril passaram por melhorias.

Atendendo reivindicação dos moradores do Jardim Marieta, a Prefeitura de Osasco realizou mais uma etapa da operação “Osasco Renovada” na sexta-feira, 5. Toda a extensão da Rua Antônio Ricardo Ventura Nitão recebeu roçagem e capinagem, poda de árvores, remoção de entulho com ajuda de retroescavadeira, pintura de guias e postes e restauração da iluminação pública.

O morador Pedro João, que tem um comércio na via, acompanhou todo o serviço de zeladoria da equipe de Obras e ficou satisfeito com o resultado. “Esperávamos por essa limpeza há muito tempo. Agora dá gosto de ver”, comentou.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, vistoriou a ação e aproveitou para conversar com os moradores e comerciantes. Lins anunciou que em breve a Praça na altura da Rua José Berto da Silva receberá um espaço para lazer com playground, academia ao ar livre, quadra de areia para a garotada praticar esporte e pista de caminhada.

A proposta para remodelar o espaço foi apresentada pelo vereador Ricardo Silva, e aprovada de imediato pelo prefeito, pois vem ao encontro do programa Osasco Renovada, que visa recuperar áreas públicas, garantindo melhor qualidade de vida aos moradores. Antes de seguir para compromissos de agenda, o prefeito tomou um café na residência da moradora Dona Maria Valdinete, a seu convite.

A operação Osasco Renovada executou somente neste primeiro quadrimestre, na zona Norte de Osasco, cerca de 230 mil/m² de capinação, a poda de mais de 530 árvores, tapou mais de 2.562 buracos e roçou cerca de 800 mil/m² de mato. Todos os serviços foram feitos pela Central de Zeladoria e Manutenção Regional Norte, da Secretaria de Serviços e Obras. No Jardim D’Abril a praça Rua Equador, esquina com a Avenida Padre Vicente Melillo, na zona Sul passou por uma revitalização geral, com manutenção e limpeza urbana, pintura e melhorias na quadra – que inclui colocação de alambrado em todo o entorno -, poda de árvores, implantação de playground novo e academia ao ar livre. A praça receberá ainda manutenção na pista de caminhada e na iluminação pública.