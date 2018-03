Osasco oferece cursos de Comunicação, Raciocínio Lógico e Atendimento ao Cliente

Moradores de Osasco que buscam qualificação para ingressar no mercado de trabalho podem participar dos cursos de curta duração (20 horas) oferecidos pela Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. É preciso ter 15 anos ou mais para se inscrever (não há limite de idade) e procurar uma das três unidades do Portal do Trabalhador (veja relação abaixo).

Inicialmente, estão sendo oferecidos os cursos de Comunicação, Raciocínio Lógico e Atendimento ao Cliente. Em abril será inserida na grade o curso de Empreendedorismo. Outros temas serão oferecidos ao longo do ano. O aluno também tem aulas sobre o conceito básico de legislação trabalhista.

Os cursos visam ajudar o trabalhador, sobretudo os socialmente mais vulneráveis, a ingressar no mercado de trabalho.Duas turmas já se formaram semana passada, uma na unidade do Portal do Trabalhador, no Jardim Bonança (13 alunos), e outra no Centro de Formação dos Professores, no Centro (nove alunos). São oferecidas em média 20 vagas por unidade.

Para se inscrever é preciso ir a uma das três unidades – a que ficar mais próxima do local onde a pessoa reside – e levar RG, CPF e deixar um número de telefone para contato. As inscrições e curso são gratuitos.

Após a inscrição, a pessoa fica automaticamente cadastrada no Portal do Trabalhador e assim que terminar o curso recebe um diploma e passa a concorrer automaticamente a uma vaga de emprego.

As inscrições devem ser feitas na unidade centro do Portal do Trabalhador (Rua Fiorino Beltramo, 350), na unidade do Jardim Santo Antônio (Avenida João de Andrade, 1.778) e na unidade do Centro Cultural e Esportivo do Jardim Bonança (Rua Dr. Miguel Campos, s/nº). As aulas acontecem nas unidades do Jardim Santo Antônio, do Jardim Bonança e no Centro de Formação dos Professores, no Centro (Avenida Marechal Rondon, 263).