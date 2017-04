Osasco Plaza Shopping realiza simulado e chama atenção de pedestres nesta terça, 25

Na manhã desta terça-feira, 25, a redação do Correio Paulista recebeu várias ligações de que vários carros do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estavam no Osasco Plaza Shopping no centro da cidade.

Uma equipe de reportagem foi ao local para averiguar o que tinha acontecido. Trata-se de uma ação realizada todos os anos como parte de um Plano de Abandono.

O plano de abandono consiste em envolver os funcionários em situações de risco, realizando treinamentos pautados em normas de segurança nacionais e internacionais, buscando organizar a saída da população de maneira ordeira dos ambientes, doutrinando a população para agir pro-ativamente em situações que envolvam ameaça de desastres.

É uma ação conjunta da Brigada de Incêndio do Shopping, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.