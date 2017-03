Osasco poderá ganhar clínica veterinária gratuita

O prefeito Rogério Lins continua a caminhar pela a cidade e conversando com os moradores para saber seus anseios. De acordo com o prefeito o objetivo é ampliar os serviços e adequar os equipamentos públicos existentes visando oferecer maior número de serviços à população.

Lins visitou o Pet Parque na Vila Yara e conversou com os tutores de animais de estimação sobre a possibilidade de implantação da primeira clínica veterinária gratuita na cidade, aproveitando a ampla área do parque. “Estamos iniciando um estudo para tratar sobre a viabilidade de um local gratuito para atendimento, oferecendo consultas, cirurgias e todos os procedimentos médicos necessários aos animais de estimação”.

No Jardim São Pedro, a equipe percorreu as obras da instalação da futura Creche, projeto em parceria com o governo do Estado que atenderá cerca de 150 crianças e será de extrema importância para diminuir o déficit de vagas na cidade.

O Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ganhará uma nova sede, passando a funcionar no antigo próprio público que está sendo adequado na Vila Yolanda. O amplo local está sendo reformado e abrigará esse importante serviço para a população, proporcionando mais qualidade no atendimento.