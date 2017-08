Osasco realiza ato-show pelas “Diretas Já”

Segundo os organizadores o ato-show está alinhado com outras atividades que se espalharam pelo brasil nos últimos meses que pedem a saída de Michel Temer e exigem eleições diretas já. a iniciativa partiu de um coletivo intitulado “Mundo Mágico” e reúne artistas de expressão nacional

Enquanto os deputados analisam as denúncias de corrupção contra o presidente Michel Temer (PMDB) encaminhadas à Câmara Federal pelo Procurador Geral da República Rodrigo Janot, artistas e movimentos sociais de Osasco e região se organizam para realizar um grande ato-show “Osasco pelas Diretas Já” no dia 30 de julho, a partir das 11h, no Calçadão de Osasco, localizado rua Antonio Agu, no centro da cidade.

A iniciativa e organização partiu do coletivo intitulado “Mundo Mágico” e irá reunir artistas de expressão nacional como O Teatro Mágico, Planta e Raiz, Zé Geraldo, MC Luana Hansen, MC Leonardo, Renato Braz, DBS Gordão Chefe e artistas locais como Max BO, Arte na Lata Banda, Naguetta, Os Impossíveis, Casa dos Violeiros, Duo libertad, Refel, MC Zaiiah, Stanka, The Legados, Allsapão, Biroska, Elisa e Elcio Dias, Samuel Batista, Grupo de Capoeira República de Palmares e grupos de Saraus. Todos estarão juntos para exigir novas eleições, a retirada dos projetos de Reforma Trabalhista e da Previdência do Congresso Nacional, renúncia de Temer e eleições diretas para escolha de um novo presidente.

“O Brasil passa por um momento delicado de sua história política e econômica. Enquanto o desemprego bate recorde, o governo ilegítimo e corrupto de Michel Temer e um Congresso Nacional formado por uma maioria de parlamentares que não representam os anseios e desejos populares e que está envolvido num mar de lama, tentam aprovar reformas que visam jogar nas costas do trabalhador os custos da crise. Reformas que não passaram pelo crivo das eleições e não foram discutidas com a sociedade”, diz o manifesto do coletivo que organiza o evento.

O grupo justifica a escolha da cidade para realizar o ato em função do precedente histórico. “Osasco é uma cidade vanguarda na defesa dos trabalhadores, como foi na Greve Geral de 1968 e na luta pelas “Diretas Já” em 1984. E mais uma vez terá suas ruas ocupadas com muito amor, música, poesia, todo o tipo de arte para exigir Eleições Diretas, por Nenhum Direito a Menos”

Outro lema utilizado pelo grupo é “Nenhuma Vida a Menos”. Isto porque durante o ato os organizadores irão jogar luz sobre as chacinas que ocorreram em agosto de 2015 e em abril de 2017 na periferia da cidade e que até o momento pouco foi apurado sobre esses crimes pelos orgãos competentes.

Alinhado com o Brasil

O ato-show está alinhado com outras atividades que se espalharam pelo Brasil nos últimos meses e que pedem a saída de Michel Temer e exigem eleições diretas. Como nos demais, a organização ocorre de forma independente e conta com recursos colaborativos provenientes dos artistas e dos movimentos sociais.

“Acreditamos que apenas por meio da soberania popular, por meio do voto, o Brasil poderá voltar a estabilidade. Assim poderemos vislumbrar um futuro mais doce e inclusivo, com muito amor, respeito, tolerância, proteção e ampliação dos direitos dos trabalhadores e, especialmente, dos excluídos socialmente”, diz o manifesto.

“Convidamos a todos para ocuparmos o Calçadão da Antonio Agu. Juntos nesse ato histórico poderemos mostrar ao Brasil que Osasco e as cidades da região são vigorosas, têm voz, querem o melhor para o país e preservam a democracia”.

Serviços

Ato-Show Osasco Pelas Diretas Já

Participação: O Teatro Mágico, Planta e Raiz, Nô Stopa, Zé Geraldo, MC Luana Hansen, Renato Braz, DBS Gordão Chefe, Max BO, Arte na Lata, Naguetta, Os Impossíveis, Casa dos Violeiros do Brasil, Duo libertad, Refel, MC Zaiiah, Stanka, The Legados, Allsapão, Biroska, Elisa e Elcio Dias, Samuel Batista, grupo de Capoeira República de Palmares e grupos de saraus.

Data: 30 de julho

Horário: a partir das 11h

Local: Calçadão de Osasco

Endereço: Rua Antonio Agu, em frente ao Osasco Plaza Shopping

Entrada gratuita