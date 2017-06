Osasco recebe Circuito Cultural no domingo, 11

De 11 de junho a 19 de novembro, acontece em Osasco, o Circuito Cultural. Serão 6 meses de espetáculos teatrais infantis gratuitos que ocorrerão aos domingos, às 16h, no Teatro Municipal de Osasco. Com o patrocínio da Belgo Beakaert Arames e apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o circuito é viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de São Paulo (PROAC-ICMS).

Esta é a 4ª edição do projeto que já beneficiou 12 mil espectadores. O Circuito Cultural visa, além de promover o intercâmbio de grupos entre Osasco e as demais cidades, disseminar a arte e formar um público para teatro. Levar os espetáculos ao Teatro de forma gratuita é uma maneira de democratizar a cultura favorecendo o acesso a todas as classes sociais, vivenciado a arte dentro de um teatro.

Companhias renomadas compõem a programação do Circuito, apresentando espetáculos aclamados e premiados na cena teatral infantil. Cia Le Plat du Jour, Viradalata, Cia O que de que, Pia Fraus, Cia Pic Nic e Cia Truks, entre outras farão parte do projeto, encantando e disseminando a arte teatral para crianças e adultos de Osasco.

A estreia, no dia 11 de junho, será com a Cia Le Plat du Jour, apresentará o espetáculo “Peter Pan e Wendy”, Inspirada na obra Peter Pan e Wendy, do escritor escocês James Matthew Barrie (1860-1937). As atrizes do Le Plat du Jour transformaram esse conto moderno em uma história atual, com uma montagem dinâmica, imagética e principalmente, cheia de humor.

TEATRO MUNICIPAL DE OSASCO

Avenida dos Autonomistas, 1.533 – Vila Campesina

Telefone: 3685-9596 / 3682-3916

16h – chegar com 30 minutos de antecedência para retirada de ingresso

Estacionamento no local

Classificação etária indicativa: 3 anos

Capacidade: 414 lugares

Ar condicionado | Acesso a deficientes