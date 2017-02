Osasco recebe feirão de negociações da AES Eletropaulo neste sábado, 18

Durante o feirão são apresentadas opções diferenciadas de negociações, que incluem isenção de multa e juros para pagamento à vista, parcelamento em até 6 vezes no cartão de crédito e até modelos personalizados.

Caso o cliente não possa comparecer no sábado, as negociações podem ser feitas, a qualquer momento, por meio do site da concessionária de energia (www.aeseletropaulo.com.br), call center (0800 72 72 196) e lojas presenciais.

Serviço – Feirão de Negociação

Quando: 18/02/2017

Local: Loja Osasco – Rua Euclides da Cunha, 150

Horário: das 09h00 às 14h00