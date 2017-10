Osasco recebe Mostra de Teatro de Rua no calçadão da Rua Antonio Agú

A Cia Teatro dos Ventos realiza a 4ª edição da Mostra Cena Vermelha de Teatro de Rua de Osasco entre os meses de Outubro e Novembro com apresentações gratuitas ao ar livre no calçadão da Rua Antonio Agú, no Centro da cidade.

O primeiro dia da mostra será sábado, 14, às 16h, e receberá o espetáculo: Blitz o Império Nunca Dorme da Trupe Olho da Rua da cidade de Santos, que de maneira satírica faz uma crítica contundente a violência e repressão do estado que se tornou comum nos dias de hoje.

Apresentarão também os grupos: Antropofágica, Cia Canina de Teatro, Madeirite Rosa e o Coletivo de Galochas da Cidade de São Paulo, Nativos Terra Rasgada de Sorocaba e a Cia Teatro dos Ventos organizadora do evento encerra a mostra no dia 25 de novembro.

Segundo o integrante da Cia Teatro dos Ventos Luiz Carlos Checchia “A Mostra é importante por que por um lado cria acessos à produção cultural que a maioria das pessoas está apartada e por outro lado coloca na rua uma produção crítica, que cada vez mais é perseguida por ultra direita brasileira”.

A Cia. Teatro dos Ventos é uma companhia osasquense com 17 anos de estrada e realiza a mostra em parceria com o Movimento Teatro de Rua de SP (MTR), a Rede Brasileira de Teatro de Rua (RBTR), além do apoio da Secretaria de Cultura de Osasco, do Osasco Plaza Shopping, e da Frente Popular Pela Cultura Oeste.

Programação:

14 de Outubro – 16h – Blitz o Império Nunca Dorme (Trupe Olho da Rua)

21 de Outubro – 16h – Karroça Antropofágica (Cia Antropofágica)

28 de Outubro – 16h – Vendedor de Sonhos (Cia Canina)

04 de Novembro – 16h – Rua sem saída (Nativos Terra Rasgadas)

11 de Novembro – 16h – Piratas de Galochas (Coletivo de Galochas)

18 de Novembro – 16h – A Luta (Madeirite Rosa)

25 de Novembro – 16h – Balaio Liberta (Cia Teatro dos Ventos)

Local: Rua Antonio Agu, em frente ao Osasco Plaza Shopping, Osasco.