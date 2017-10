Osasco recebe o maior evento de tatuagem da região

O Centro de Eventos Pedro Bortolosso, em Osasco, recebe a 7ª edição do Osasco Tattoo Festival, o maior evento de tatuagem da região, nos dias 27, 28 e 29 de outubro. O festival reúne tatuadores com estandes, concursos e atrações culturais, e tem como objetivo mostrar o trabalho de 210 tatuadores que sabem o melhor da arte na pele.

O grande festival foi idealizado e desenvolvido em conjunto pela Serpius Tattoo, representado pelo Alexandre Miklos tatuador desde 1989 na região central de Osasco, junto com a produção cultural da Buda Music, representado por Anderson Buda produtor de eventos nacionais e internacionais em Osasco e São Paulo. Serão 3 dias de muitas atrações com apresentações de bandas, DJs, Moto Clube, Food Truck e muito mais, buscando a união do público de todas as idades e classes sociais e expondo o trabalho dos tatuadores e de bandas regionais que se apresentam no evento. “A ideia é levar ao público da região a arte da tatuagem, música e cultura de qualidade, além de dar visibilidade aos tatuadores locais”, destaca Alexandre Miklos.Nesta edição, as tatuagens feitas na feira poderão participar do concurso de melhor tatuagem. As artes serão julgadas por jurados acima de 35 anos de experiência no universo da Tattoo.

O 2º colocado leva o Kit Electrik Ink completo, e o vencedor da melhor tatuagem ganha uma máquina de tatuar e mais o Kit Electric Ink. Após o sucesso de 2016, o evento espera receber mais de 5 mil visitantes.

Os ingressos já estão disponíveis para venda no site e no Estúdio Serpius Tattoo.

Serviço:

7º Tattoo Osasco Festival

Quando: 27 a 29 de outubro ⦁ Horário: das 11h às 22h

Onde: Centro de Eventos Pedro Bortolosso Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18, Osasco

⦁ Ingressos: No site a partir de R$20,00 e no Estúdio Serpius Tattoo antecipado a partir de R$15,00. Site: https://www.eventbrite.com.br/e/7-osasco-tattoo-festival-tickets-36694925510