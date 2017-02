Osasco registra queda de 88% no número de mortes no trânsito

O município de Osasco registrou queda de 88% no número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito no mês de janeiro em relação ao mês anterior, segundo o INFOSIGA-SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) – ferramenta técnica que contabiliza e divulga mensalmente os óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos 645 municípios paulistas. Se comparado com o mesmo mês de 2016, a redução foi de 75%.

jan/16 x jan/17 dez/16 x jan/17 Acumulado Cidade Óbitos Var % Óbitos Var % jan-jan/16 jan-jan/17 Var % Osasco 4 1 -75% 8 1 -88% 4 1 -75%

ESTADO – Segundo o INFOSIGA-SP, foram registradas 408 mortes em janeiro de 2017, uma redução de 7,5% se comparada ao mesmo mês do ano passado (441 ocorrências) no Estado de São Paulo. Se comparado janeiro 2017 a dezembro de 2016, a queda é de 20,3%, quando foram computadas 512 mortes. É um recorde histórico, desde o início das estatísticas apontadas pelo sistema em abril de 2014, período em que foi iniciado esse trabalho de contabilização dos óbitos pelo sistema INFOSIGA-SP.

Das 408 mortes ocorridas dentro do Estado de São Paulo, 80% das vítimas eram homens (326) e 19% mulheres (78). Em relação à faixa etária, os jovens de 18 a 24 anos continuam no topo dos acidentes fatais, com 15% (61 ocorrências), seguidos pelas pessoas de 25 a 29 anos (39 casos) e de 30 a 34 anos (39 casos), ambas com 10% cada um.

Motociclistas foram as maiores vítimas dos acidentes fatais de janeiro de 2017 com 34% das mortes registradas (138 casos), seguidos dos pedestres com 30% (123 casos), automóveis com 22% (89 ocorrências), bicicletas com 5% (22 casos) e caminhão com 2% (6 ocorrências).

As colisões envolvendo dois ou mais veículos (traseira, frontal, transversal ou lateral) figuraram como o principal tipo de acidente fatal com 36% (149 ocorrências) em janeiro de 2017, seguidas por atropelamentos com 30% (123 casos) e choque (colisão de um veículo em movimento com um obstáculo fixo ou veículo fora de circulação da via) com 12% (48 ocorrências).

Em relação aos acidentes com vítimas foram registradas 13.581 ocorrências em janeiro de 2017, o que representa redução de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior.