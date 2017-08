Osasco tem inscrições gratuitas para cursos de Teatro, Música e Dança do Ventre

A Escola de Artes “César Antonio Salvi”, fundada em 1967 pelo artista plástico Joel de Godoy, está com inscrições abertas até 31 de agosto, para diversos cursos voltados para jovens e adultos.

Em agosto, as inscrições são para cursos de Artes Visuais: Aquarela, Arte para Criança, Atelier Avançado, Caricatura, Desenho I e II, Estudo de Figura Humana, Figurino, Formação dos Professores, História da Arte, Introdução à Pintura, Modelagem e Escultura, Modelagem em Argila, Pintura, I e II. Também estão abertas as inscrições para os cursos de Teatro, Música, Violão, Dança Livre, Ballet Moderno, Dança do Ventre e Oficina de Street Dance.

Já em setembro, a Escola de Artes abre inscrições para os cursos de Dança para Teatro Musical, Clown, DJ, Oficina de Malabarismo e Oficinas de Canto.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar documento de identidade (RG) e comprovante de residência originais. As vagas são limitadas. Para mais informações, basta entrar em contato com a Escola de Artes, pelo telefone (11) 3682-5955. A Escola de Artes César Antonio Salvi está localizada na Rua Tenente Avelar Píres de Azevedo, 360, Centro de Osasco.