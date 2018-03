Osasco terá 10 lugares oferecendo peixes a preços populares

A Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, realiza a Campanha do Pescado, oferecendo produtos frescos e com qualidade, a preços populares. Serão dez locais com a comercialização dos produtos em virtude da Páscoa, comemorada no domingo, 1º de abril.

Veja abaixo os locais de realização da Campanha do Pescado 2018:

Dias: 29 e 30 de março

Horário: das 7h às 13h

Locais:

. Rua Catarina Fazio Antoniazzi – Jardim Capelinha

. Avenida Ônix – Vila dos Remédios

. Avenida Bandeirantes – Jardim Aliança

. Avenida Alberto Jackson Byington – Vila Menk

. Rua Urbano – Jardim Santo Antônio

. Rua Walt Disney – Jardim Helena Maria

. Avenida Alfredo Roque Filho – Jardim Bonança

. Praça do Salgado – Vila Yolanda

. Rua Arthur Friedenreich – Jardim Marieta

. Avenida Clóvis Assaf – Jardim Conceição