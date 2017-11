Osasco terá a primeira semana da Diversidade LGBT

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria da Cultura e em parceria com o Sesc Osasco, promove a 1ª Semana da Diversidade LGBT, entre os dias 07 e 11 de novembro, e que tem como intuito debater, apresentar e discutir temas culturais e políticas públicas voltadas às Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros.

A partir de uma ótica que vise políticas efetivas, A SEMANA DA DIVERSIDADE LGBT pretende trazer o a implantação e fortalecimento de conselhos, coletivos e organizações sociais de cunho LGBT no âmbito municipal e regional; apoiar, formular e viabilizar ações nos espaços públicos e demais aparelhos culturais; desenvolver ações de visibilidade e divulgação sobre a identidade LGBT no mercado de trabalho; incentivar o diálogo entre as secretarias do município de Osasco e entre poderes estaduais para criar políticas mais amplas e multidisciplinares.

Através das diretrizes estruturadas acima a “SEMANA DA DIVERSIDADE LGBT” elaborará ações como: exibições de filmes, saraus temáticos, palestras e atividades culturais acompanhadas de debates, feiras de artesanato, culinária, comércio independente e prestações de serviços institucionais do conjunto de Secretarias da Prefeitura e outras atividades voltadas ao público LGBT.