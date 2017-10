Osasco terá caminhada em Defesa da Vida

Em cinco cidades da região Oeste, e dezenas de outras do estado de São Paulo e Brasil, nesta primeira semana, de 1 a 8, é celebrada a Semana da Vida, sendo que dia 8 é o Dia do Nascituro. A data foi instituída pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), instância maior da Igreja Católica no país.

Na diocese de Osasco, que compreende 13 cidades, desde 2012 a data é marcada por palestras, audiências públicas, e caminhadas. Quem está à frente do trabalho é a Comissão Diocesana de Bioética em Defesa da Vida e a Pastoral Familiar. Desde o dia 30 de setembro, os organizadores estiveram em Mairinque (30), Osasco (1 e 3), Carapicuíba (2), Barueri (4 e 6) e Cotia (5).

Já no sábado, acontecerá o ponto alto de toda a jornada: a Caminhada em Defesa da Vida e da Cidadania. Pessoas de todas as cidades participantes se reunirão no Largo de Osasco a partir das 9 horas e caminharão pelo Calçadão, rumo à Catedral Santo Antônio, com palavras de ordem como “Vida Sim, Aborto Não”, “Eu quero a Vida”, e muitas outras, propondo a defesa da vida em todas as fases: desde a concepção até a morte natural, ao som de música, com alegria e animação.