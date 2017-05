Osasco terá Congresso Nacional de Educação

O Congresso Nacional de Educação acontece entre os dias 26 e 28 de maio na Fito Zona Norte.E tem como objetivo o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da educação. Esse processo pretende contribuir na avaliação da ação pedagógica nas unidades educativas do Brasil a fim de provocar mudanças paradigmáticas com vistas à complexidade e qualificação dos processos pedagógicos atuais.

Serão realizados debates e ações formativas dos processos visando a excelência da prática docente no cotidiano escolar e a integração entre as diferentes etapas e modalidades de ensino que compõem a Educação Básica.

Grandes nomes estarão palestrando durantes os três dias de congresso como Júlio Furtado, Celso Antunrs, Marcelo Katayama, Isabel Katayama, entre outros.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no telefone 3602-7900