Osasco terá Feira de Trocas neste domingo, 17

No domingo, 17, das 14h às 17h30, a Escola de Artes César Antonio Salvi recebe a primeira edição do ESCAMBOZ, a Feira de Trocas de Osasco, que traz o consumo colaborativo ao município. Na feira, você pode levar para troca livros, brinquedos, roupas e acessórios, discos, insumos para artesanato (ou peças prontas), utensílios domésticos, e muito mais.

O produtor Rodrigo Foresto, responsável pelo projeto, lembra que “trocar é praticar o desapego e dar mais valor à utilidade de algo do que ao seu preço em lojas”. Por exemplo, um brinco que combine com o vestido de sua filiha ou um LP que fará seu pai sorrir como uma criança pode ser mais valioso do que uma roupa de grife ou um aparelho eletrônico que está no seu “quartinho da bagunça”.

Surgidas no Canadá nos anos 1980, essas feiras se baseiam em princípios da economia solidária: a solidariedade e a cooperação ao invés da acumulação; o trabalho e a criatividade ao invés da posse; o conhecimento ao invés da ostentação.

Fernanda Wilde Villela (30 anos, moradora da Vila Menck) lembra que o escambo é uma prática sustentável e divertida: “É muito importante o consumo colaborativo, pois contribuímos para o meio ambiente e fazemos novas amizades”. Ela, que faz trocas frequentemente com pessoas de várias regiões, celebra o fato de que Osasco recebe sua própria feira de trocas, e finaliza afirmando que “além de objetos, também trocamos boas energias”.

A participação no EscambOz é gratuita. Basta levar itens novos ou bem conservados, ocupar um espaço e expor os objetos para trocar. Você anda pela feira, escolhe itens de outras pessoas, e conclui a troca.



Serviço: ESCAMBOZ A Feira de Trocas de Osasco

Data: 17 de Setembro de 2017, das 14h00 às 17h30

Local: Escola de Artes César Antonio Salvi

Endereço: Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360 – Centro de Osasco

Ingresso: Gratuito

Indicação: Para toda a família

Mais info: (11) 95211-4468 (Rodrigo Foresto)