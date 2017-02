Osasco terá Grito de Carnaval, com direito a trio elétrico, nesta sexta, 17

Em parceria com os blocos de rua da cidade, a Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura, fará um encontro de todos os blocos que se reunirão na Praça Padroeira do Brasil, na sexta-feira, 17, para o “Grito de Carnaval Secult”. Com um trio elétrico, o evento iniciará oficialmente as festividades carnavalescas de 2017.

Os blocos, todos de iniciativas populares, trarão cores para as ruas de diversos bairros até 28/2. A programação é gratuita, mas os interessados podem adquirir itens, como camisetas, brindes ou convites de feijoadas. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail de cada grupo.

Serviços:

Grito de Carnaval da Secult

Data: 17/2

Endereço de concentração: Praça Padroeira do Brasil, Centro – Osasco

Trajeto: Rua Cônego Afonso; Euclides da Cunha; Antônio Agu; Rua dos Marianos; vira na R. Gen. Bittencourt (praça da LED – em frente à escola municipal Marechal Bittencourt).

Local do término: R. Gen. Bittencourt, 396 – Centro, Osasco – SP, 06016 (praça da LED)

Horário de concentração do bloco: 18h

Horário da saída do bloco: 19h30

Horário do término: 20h30