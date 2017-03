Osasco terá mutirão de Papanicolau nos dias 8, 9 e 10 de março nas UBS´s

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a prefeitura Municipal de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, realizará um mutirão de Papanicolau nos dias 8, 9 e 10 de março nas UBS´s do município. Todas as mulheres que comparecerem às unidades serão atendidas, já que a demanda é livre. Basta levar um documento com foto e cartão SUS. Não é necessário guia médica. “Esta é uma oportunidade que muitas mulheres têm de fazer o principal exame de prevenção do câncer de colo de útero, o que mais mata no Brasil”, diz José Carlos Vido, secretário de Saúde.

Segundo o secretário, a estimativa é realizar cerca de quatro mil exames. “Parece pouco, mas não é. Este é o número de atendimentos que temos dentro do mês nas unidades”. A intenção é motivar as mulheres a fazer o exame em caráter de prevenção. Caso algum exame dê alteração, será agendada consulta com o especialista”, informa.

De acordo com Vido, a secretaria está na etapa final de contratação de novos médicos, principalmente ginecologistas e obstetras, proporcionando maior agilidade na marcação das consultas.

As unidades funcionam das 7h às 16h e das 7h às 20h. Mais informações:

http://prefeitura.osasco.sp.gov.br/ConteudoSecretaria.aspx?ID=29&IDSUB=157

MÊS DA MULHER NAS UNIDADES DE SAÚDE – Além do mutirão de Papanicolau, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) terão uma programação especial durante o mês de março com diversas atividades voltadas para o universo feminino.

Aulas de zumba, caminhada, sorteios de brindes, muita roda de conversa e palestras sobre planejamento familiar, gravidez indesejada, prevenção do câncer de colo de útero e de mama, alimentação saudável, orientações sobre DST´s, saúde da mulher e violência doméstica contra a mulher. Além de apresentação de coral, apresentações musicais, promoção do dia da beleza com dicas de maquiagens, corte de cabelo e escovação.

Para saber mais, as interessadas podem ir até uma UBS mais próxima e verificar a programação do mês.