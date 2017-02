Osasco vai contratar 103 médicos com salários de até R$ 4,3 mil

A Prefeitura de Osasco abriu processo seletivo para contratação de mais 103 médicos para a rede municipal de Saúde. Esta é a segunda contratação de médicos feita, este ano, pela prefeitura. Em janeiro, houve convocação emergencial de 140 profissionais. Segundo Lins, sua gestão “herdou” a rede com um déficit de 300 profissionais.A lista de vagas e requisitos foi publicada na edição de sexta-feira, dia 10, da Imprensa Oficial do Município de Osasco e as inscrições começam nesta terça-feira, dia 14.

As inscrições para o processo seletivo atual podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro, no Departamento de Recursos Humanos, que fica na rua Eclísio Viviane, 109, no Bela Vista. Os salários são de R$3,9 mil para jornada de 12 horas e R$4,3 mil para a de 20 horas. A seleção será feita em duas etapas: avalição de documentos e entrevistas.

A prefeitura vai contratar Clínico Geral – são vagas para para diarista, com jornada de 20 horas semanais (que geralmente atuam nas unidades básicas de saúde) e 20 para plantonista, com jornada de 12 horas semanais (com atuação nos Pronto-Socorros e UPAs), neonatologistas, ginecologistas diaristas e plantonistas, anestesista plantonista, cardiologista plantonista, endocrinologista infantil e adulto, psiquiatra plantonista e diarista, reumatologista diarista, urologista diarista, vascular diarista, regulador do Samu, geriatra plantonista e intensivista.