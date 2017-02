Osasco vai ganhar 10 novas ambulâncias

Os veiculos serão entregues no dia 7 de março, eles serão utilizados para transporte inter-hospitalar, ou seja, entre hospitais. As ambulâncias são equipadas com o que há de melhor

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, dentro do programa “Saúde Renovada”, vai entregar, no dia 6 de março, 20 novos leitos de UCI neonatal na Maternidade Amador Aguiar, que ficarão em uma ala nova da unidade, recém construída.

E no dia 7, Osasco recebe 10 novas ambulâncias que serão entregues à Central de Regulação do município, às 14h, em frente à Prefeitura. Os veículos do tipo Unidade de Suporte Básico (USB – TIPO B) foram contratados em caráter emergencial e serão utilizados para transporte inter-hospitalar, isto é, atenderão pacientes que necessitam ser transferidos entre hospitais, UPAs, Prontos-Socorros e até remoção de alta. As ambulâncias são equipadas com sistemas de oxigenação, maca articulada, cadeira de rodas, prancha de imobilização e mochilas de traumas e acesso.

No dia 15 de fevereiro, Rogério Lins esteve em Brasília. Ele foi ao Ministério da Saúde, o pedido foi do pagamento de mais de R$17 milhões por ano para reforçar os atendimentos de alta complexidade na rede municipal, como serviços de UTI e cirurgias. “Além disso, foi pedida verba para a construção de novas UBS’s e a liberação de diversas emendas parlamentares que estão represadas nos ministérios para melhorar a infraestrutura e a compra de equipamentos para as unidades”, explicou Dulce Helena Cazzuni, Secretária de Planejamento.

Visita Surpresa

Uma visita surpresa marcou o dia de atendimentos na Policlínica Zona Norte na terça-feira, 21. O prefeito Rogério Lins, acompanhado do secretário de Saúde, José Carlos Vido, percorreu as salas de procedimentos, alas de atendimentos e áreas restritas com o objetivo de conhecer de perto as necessidades e demandas dos pacientes e funcionários. Segundo Lins, o maior Centro de Especialidades da cidade terá o número de médicos especialistas ampliado, além de aumentar o fornecimento de remédios e providenciar a realização de exames em um curto período de tempo por meio do Programa Saúde Renovada. “São mais de 40 mil atendimentos por mês, hoje, além de verificar a quantidade de profissionais e a qualidade no atendimento, eu tive a oportunidade de conversar com pacientes, familiares e profissionais da Saúde”, disse Lins.