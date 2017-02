Osasco vai recadastrar todos os ambulantes da cidade

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento (SICA), iniciou na sexta-feira, 10, no Calçadão da Antonio Agu, a operação de “Conscientização e Reorganização dos Ambulantes da Área Cental”. Trata-se de um trabalho da SICA em conjunto com a Secretaria de Segurança e Controle Urbano (Secontru) e com Guarda Civil Municipal (GCM).

Conforme destacou o titular da SICA, Alexandre Bussab, o primeiro passo para essa reorganização é o recadastramento de todos os ambulantes de Osasco, que terá início na segunda-feira, 13 e terminará no dia 13 de março. “O nosso objetivo, de acordo com as orientações do prefeito Rogério Lins, é trabalhar pelo crescimento e o desenvolvimento do comércio de Osasco e, para isso, é necessário que todos os segmentos estejam regularizados. Isso trará benefícios para toda a sociedade, principalmente, para o consumidor”, disse.

No dia 7, Alexandre Bussab promoveu uma reunião com mais de 70 ambulantes de cachorro-quente na Sala Osasco, iniciando esse diálogo permanente que pretende manter com todos os setores do comércio e indústria do município. “Além do recadastramento para sabermos quem está irregular, ou não, na cidade, vamos também mapear todos os pontos visando ajudar os ambulantes e os comerciantes de Osasco”, enfatizou.

Segundo o secretário de Segurança e Controle Urbano, Valdeci Magdanelo, a operação iniciada nesta sexta-feira não tem prazo para terminar. “A nossa meta é deixar a cidade limpa e nesta primeira fase vamos orientar ambulantes e comerciantes sobre quaisquer irregularidades que encontrarmos. E, em caso de reincidência, vamos agir com apreensões”, destacou.

Nessa mesma linha, o comandante da GCM, Raimundo Pereira Neto salientou que todos os comerciantes, ambulantes ou não, serão orientados a se organizar para não serem penalizados. “Estamos informando a eles, por exemplo, que os produtos têm que ficar expostos dentro das lojas e não nas calçadas, como encontramos em muitos locais hoje”, afirmou. Além dos GCMs, operação é realizada por fiscais da SICA e da Secontru.