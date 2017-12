Osasquense é vocalista da banda Structural Repairs

Ele cresceu ouvindo metal pesado em várias casas de Osasco, o gosto pela música o transformou vocalista, depois de passar por algumas bandas, Juan Santiago chega a Structural Repairs

O osasquense Juan Santiago, tem 29 anos e há 15, começou a tocar. O metal sempre foi a sua escola. Já passou por algumas bandas, a primeira foi a Eutanásia, desde o início o vocal e a guitarra são suas preferências. Ele é professor de Inglês no Yázigi do Centro de Osasco desde os 16 anos, a profissão ajudou na função de vocalista. Fã do Slayer, ele também é um excelente compositor.

A segunda banda de Juan foi a Karmage, uma curiosidade desta época é que essa foi a única que ele foi baixista. “Era uma banda de amigos, eles precisavam de um baixista, eu sugeri que quebraria um galho, acabou que fiquei por dois anos.” A banda teve um certo nome no cenário musical de Osasco. Depois disso passou por outras bandas, como a Máfia, entre outras.

Em abril de 2016, ele entrou para a Structural Repairs, a curiosidade neste caso foi que ele precisou de apenas uma audição, para impressionar os componentes da banda. As músicas são ligadas a conflitos humanos. A banda atualmente passa por processo de composição de um novo álbum. Eles tocam principalmente em casa de shows e bares da capital paulista, Juan sente falta de tocar em Osasco. “Sinto muita falta, eu cresci aqui em Osasco, todo o acesso que eu tive com as bandas foi aqui. Hoje em dia, a molecada não tem esse referencial.” A Structural Repairs é composta ainda por Breno Tozo (guitarra), Fernando “Feto” Ornellas (bateria) e Murillo Vallim (baixo). Atualmente eles trabalham em cima do EP (no meio musical, muitos artistas estão usando esse tipo de divulgação, o EP é um CD com menos músicas), We Choose Violence

O vocalista disse que os espaços para o metal estão diminuindo. “Hoje você não vê mais nada na televisão, os locais onde aconteciam os shows, não existem mais. Falta mais empenho das pessoas envolvidas no cenário do metal.” Por ser independente, eles tiram do próprio bolso, o investimento para a banda, desde pagamento de viagens, hotéis até a manutenção dos equipamentos musicais. “Além disso, como nós trabalhamos em outras profissões temos que arrumar tempo para conciliar os ensaios com o nosso trabalho, alguns dias você fica sem dormir para dar conta de tudo isso.”

Apesar de todas as dificuldades do cenário musical, Juan é otimista sobre o futuro e revela um sonho. “Eu queria tocar com a banda em pelo menos três continentes.” As músicas da Structural Repairs estão disponíveis no Deezer e no Sportify.