Osasquense Ederson pode ser o goleiro mais caro do mundo

Fonte: Globo Esporte

Convocado por Tite, o goleiro do Benfica Ederson está bem cotado na Europa. Segundo o tabloide Daily Star, da Inglaterra, Ederson poderia ser contratado pelo Manchester City por mais de € 50 milhões (R$ 167 milhões), superando a transferência de Buffon do Parma para o Juventus, a maior de um goleiro na história do futebol até hoje.

No entanto, o jornal “A Bola”, de Portugal, discorda dos valores. Segundo o periódico, o Manchester City está à frente dos concorrentes na negociação, mas o Benfica deve aceitar uma proposta em torno de € 40 milhões (R$ 133 milhões).

Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Barcelona, Juventus e Internazionale também estariam observando Ederson.

Ederson nasceu em Osasco e hoje faz sucesso nos campos europeus;