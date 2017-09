Osasquense Renato Vieira é Tricampeão Mundial de Hapkido

Representando mais uma vez a cidade de Osasco, Renato Vieira, conquistou o título no último domingo, 24, de setembro, durante o 7º World Championship Martial Arts 2017, em Pinhais, no Paraná.

Este ano a participação do atleta, que destacou-se também levando o 1º lugar no salto em distância, o 1º lugar no salto em altura e o 2º lugar na Defesa Pessoal; foi à convite do mestre Luiz Fernando Weinhardt da Silveira, presidente e fundador da União Brasileira de Artes Marciais (UBAN).

Ao lembrar sua trajetória Renato diz que nem sempre foram dias de glórias e que, para chegar onde encontra-se hoje, passou por dias de trabalho árduo, persistência, dedicação e muitas lutas. Ele coleciona muitos títulos na modalidade: Tricampeão Paulista, Tricampeão Brasileiro, Campeão Latino Americano, Campeão Internacional e Campeão Sul-americano.

Ele conheceu o Hapkido aos 10 anos, na academia do Clube Floresta, em Osasco. Aos 11 anos, ainda na faixa amarela, começou a ajudar na academia onde treinava. “Eu ficava na administração, passava os horários, preenchia as fichas de inscrições, limpava o tatame. Eu ajudava em troca das aulas, e dentro deste contexto eu fui crescendo dentro da luta, e dentro da academia”, contou. “Aos 15 anos, na faixa vermelha comecei a dar aulas na academia”, completou. A grande admiração que Renato tinha por seu mestre foi fundamental para que se indentificar como professor. De lá para cá, seguiu em busca de um sonho, profissionalizar-se neste seguimento. Em 2010, aos 17 anos, formou-se faixa preta em Hapkido. Em 2012 tornou-se faixa preta em taekwondo, em 2011 conquistou seu primeiro mundial em Hapkido, e em 2014, o segundo.

Atualmente, em sua academia de luta, localizada na Rua João Biscuola, 28, no Bairro Presidente Altino, em Osasco, o mestre Vieira, atende 120 alunos, dentre estes, homens, mulheres e crianças a partir dos 4 anos de idade