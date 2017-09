Osasquense Rosie Oliveira concorre para ser a mulher mais bonita do Brasil

Apesar de ser natural de Osasco, a modelo Rosie Oliveira representa o estado do Amazonas na disputa pelo título de mulher mais bonita do Brasil no concurso Miss Bumbum 2017 Além disso, a gata também revelou que seus seguidores fazem diversas comparações entre a sua aparência física e a da atriz Eva Mendes. “Por onde passo todos me falam da semelhança com a atriz Eva Mendes, acho ela linda e é uma honra pra mim essa comparação. Resolvi participar porque sou modelo e tenho acompanhado o Miss Bumbum que a cada ano ele cresce mais e tem mídia internacional. Vi oportunidades de ampliar minha carreira, fazer alguns trabalhos como catálogo e revistas fora do Brasil”, explicou a musa.

Além disso, ela também falou sobre sua dieta e os exercícios, além dos procedimentos estéticos que faz para manter o shape e estar com tudo no lugar para a grande final do concurso de Cacau Oliver. “Para entrar na disputa, fechei a boca! Cortei açúcar do cardápio, reduzi os carboidratos e estou treinando 3 vezes por semana musculação e 2 vezes exercícios aeróbicos , também faço drenagem linfática duas vezes por semana”, contou.