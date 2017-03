Osasquense se perde com o GPS e é assaltada em Ribeirão Preto

Fonte/ Foto: Pedro Gomes/ Revide

Uma pessoa de 45 anos, natural de Osasco, não identificada pela Polícia Militar, viajou entre Guariba e Ribeirão Preto guiada pelo aplicativo de GPS, no entanto, ao chegar na cidade, se perdeu e foi surpreendida por dois assaltantes. Eles levaram veículo, uma bolsa pessoal com documentos e R$ 300 em dinheiro.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, o roubo ocorreu às 18h30 de quinta-feira, 2, na esquina das ruas Caçapava com Mogi das Cruzes, no Jardim Salgado Filho, Zona Norte do munícipio. Não houve feridos.

Os criminosos estavam em uma moto. Eles desceram do carro e bateram no vidro da vítima com a arma. Eles diziam “perdeu, perdeu, desce”. Por nervosismo, a vítima não conseguia tirar o cinto de segurança e foi ameaçada de morte.

Os ladrões fugiram. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a vítima até o Aeroporto, de onde amigos a levaram até a delegacia.