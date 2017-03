Osasquenses criam um dos projetos de maior sucesso entre os veteranos

Por Jesse Brito

No último sábado, 25, aconteceu na cidade de Caçapava, no interior de São Paulo, o quinto exercício do projeto “ O Ralo dos caveiras”, que é destinado a veteranos das forças armadas e simpatizantes que nunca tiveram a oportunidade de conhecer como é que funciona atividades especificadas ao militarismo.

O projeto criado por veteranos do regimento Raposo Tavares de Osasco começou com a iniciativa de um veterano oriundo do extinto 4° bib CB Vitaliano, a partir de um desfile em setembro de 2013, daí começou a amadurecer a ideia de criar uma atividade que tirasse o veterano do sedentarismo. O Ralo dos caveiras ganhou uma proporção tão grande que já chegou a sua quinta edição contando com a presença de veteranos do Exército Brasileiro de várias unidades militares inclusive de outros estados como Pernambuco e Rio de Janeiro, Policia Militar, Bombeiros, GCM de Cotia e Caçapava.

Atualmente, o time de instrutores deste projeto conta com a presença de oficiais, sargentos e praças das tropas de elite das forcas armadas e dos anos de glória do Exército Brasileiro.

Segundo relatos de participantes a experiência de estar neste evento não tem preço, por que o aprendizado é excelente, pois ali todos compartilham suas experiências fazendo o veterano estar sempre preparado tecnicamente e operacionalmente em caso de uma possível eventualidade de guerra. Para quem quiser saber mais sobre o grupamento de veteranos procure nas redes sociais como “Ralo dos caveiras”.