Pais de ex-jogador do Osasco Audax morrem em acidente de trânsito no Paraná

Os pais e uma tia de Rafael Longuine, meia do Santos, morreram em acidente na noite desta segunda-feira, na rodovia BR-376, em Alto Paraná. O jogador foi dispensado das atividades do Peixe. Longuine foi jogador do Osasco Audax no ano de 2015. Rafael Longuine se destacou durante a disputa do Campeonato Paulista e foi eleito a revelação da competição por jornalistas do estado de São Paulo. Ele marcou oito gols pelo Audax durante o estadual.

O carro onde estavam os familiares de Longuine bateu em uma carreta. O motorista do caminhão também morreu. De acordo com relatório do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram identificadas como Maria Fátima de Carvalho Longuine, de 52 anos, Wellington Longuine, de 53 anos, Lidia Ferreira de Carvalho Castelã, de 59 anos, e Marcelo Kovalesk, de 55 anos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, que estava carregado com madeira, seguia sentido Paranavaí quando invadiu a pista contrária e bateu contra o automóvel. Com o impacto da batida, os dois veículos pararam fora da pista.